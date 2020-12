Roma porte aperte. Se a gennaio parte Lopez, ipotesi Sirigu

Gazzetta.it (M.Cecchini) – La sensazione è che la Roma ora ha in Pau Lopez e Mirante due eccellenti comprimari. L’ex Parma e Bologna è uscito male dalla trasferta di Bergamo, così come gli era successo a Napoli. Lo spagnolo non ha convinto contro il Torino e dal post lockdown sembra essere una pallida copia di quello che era al Betis. Ad inizio stagione c’è stato il sorpasso di Mirante che è in procinto di firmare il rinnovo fino al 2022. Inoltre, qualora la dirigenza riuscisse a piazzare Pau Lopez a gennaio, si potrebbe pensare ad un nuovo arrivo. Ma non è facile.

L’uscita dello spagnolo è frenata dall’alta valutazione a bilancio, ora si potrebbe pensare ad un prestito. Per fine campionato gli obiettivi sono Gollini, Silvestri e Cragno, ma per la stagione non è facile trovare un usato sicuro. Si potrebbe pensare a Sirigu se la rottura col Torino sarà insanabile. Cambiare aria gli potrebbe far bene per puntare all’Europeo.