Roma, Politano torna a casa in cambio del flop Spinazzola

Il grave infortunio di Nicolò Zaniolo riporta a Roma una vecchia conoscenza: Matteo Politano. Il ds giallorosso Petrachi ha accontentato Fonseca scambiando Spinazzola, da tempo uscito dalle rotazioni, con l’esterno mancino. Sarà uno scambio alla pari per venire incontro alle esigenze dei diversi moduli. L’ex, ormai, terzino giallorosso ha trovato l’accordo sulla base di 2,7 milioni netti. a stagione più bonus. Politano non sarà la riserva di nessuno e infatti potrebbe, sin da subito, scavalcare Under nelle gerarchie. Lo riporta Il Corriere della Sera.