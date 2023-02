Roma, Plaia firma il primo contratto da professionista: “Darà tutto me stesso per questa maglia” – FOTO

La politica della Roma sui giovani è oramai in pieno sviluppo. La società lo dimostra ancora una volta blindando un altro talentino. Matteo Plaia, classe 2006, ha rinnovato il suo contratto da professionista. Il giocatore, in forza all’Under 18, ha voluto immortalare il momento condividendo un post su Instagram: ““14/02/2023 una data memorabile perché annuncio con onore e gratitudine di aver firmato il mio primo contratto da professionista – le parole del sedicenne -. Ringrazio la AS ROMA per la fiducia, la mia famiglia e tutti coloro che si sono adoperati affinché il mio sogno si avverasse. Darò tutto me stesso per questi colori e questa grande maglia! Daje Roma”.