Roma, Pinto stringe per Frattesi

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Tiago Pint, in questi giorni lavora su più tavoli per dare una rosa il più possibile completa a Mourinho. Col Sassuolo va avanti la trattativa per Frattesi, mai stato così vicino al rientro a Trigoria.

“È pronto per la Roma – ha dichiarato ieri Guido Angelozzi, ex d.t. della società neroverde, ora al Frosinone – è un ragazzo con una personalità impressionante. Quando l’abbiamo preso insieme a Marchizza e Mazzitelli abbiamo litigato con Massara perché non volevano cederlo. Alla fine l’abbiamo spuntata ma la Roma ha mantenuto il 30% sulla rivendita”.

Una percentuale che farà la differenza nella trattativa, così come il possibile inserimento di Felix o Volpato. In alternativa, si monitora Marc Roca, centrocampista classe ’96 che il Bayern Monaco valuta 7 milioni.

Ancora da definire il futuro di Sergio Oliveira. La Roma vuole lo sconto dal Porto e non pagherà i 13 milioni previsti per il diritto di riscatto. La volontà del calciatore sarà decisiva, ma gli interessamenti di Napoli e Valencia potrebbero complicare i piani della Roma. Col Valencia, in Spagna ne sono sicuri, prosegue la trattativa per portare in giallorosso Guedes: l’esterno offensivo classe ’96 nei giorni scorsi ha detto chiaramente che vuole cambiare aria, il Valencia chiede 35 milioni.