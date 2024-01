Roma, Pinto a Milano per “regalare” Baldanzi e Angelino

Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Un terzino sinistro e un esterno alto. Nei suoi ultimi giorni da romanista, Tiago Pinto sta cercando di fare qualche regalo alla società giallorossa e al tecnico Daniele De Rossi, a cui vuole mettere a disposizione due calciatori per allungare la rosa e per passare al modulo del neo allenatore il 4-3-3.

Per questo il g.m. ieri era a Milano, dove in giornata ha incontrato vari operatori di mercato, tra cui Beppe Riso, agente di Cristante e Mancini, per rimanere in casa romanista, ma soprattutto di Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 dell’Empoli già da tempo nel mirino dei giallorossi. Pinto si è deciso a sferrare l’attacco. La Roma lavora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, e può contare su alcuni giovani (Pagano su tutti) da poter utilizzare come parziale contropartita.