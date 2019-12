Roma, Pinamonti come vice-Dzeko? Mirino su Medina

Se è vero che Gaetano Castrovilli è un obiettivo della Roma, è altrettanto vero che l’unico reparto che non verrà toccato fino a fine stagione è quello del centrocampo. Qualcosa potrebbe invece mutare negli altri settori. Come in quello difensivo, dove il club capitolino sta cercando di piazzare Jesus (con l’ostacolo del pesante ingaggio di 2,2 milioni), per il quale c’è interesse del Bologna e di alcuni club spagnoli, e potrebbe voler cedere il capitano Florenzi. In entrata invece ci sono due opzioni: Iacoponi del Parma, 32enne che può giocare ovunque in difesa, e Medina in forza al Talleres, per il quale il prezzo gravita sui 4-5 milioni di euro. In attacco probabile la partenza di Kalinic, con Petrachi che sta pensando a più di un nome per sostituirlo, a partire da Pinamonti, attaccante ancora dell’Inter in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni al Genoa. A Fonseca piace anche Petagna ma non lo considera l’uomo giusto per il suo gioco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.