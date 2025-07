La Repubblica (M. Juric) – Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, è al lavoro a Trigoria per costruire la squadra richiesta da Gian Piero Gasperini. Le attenzioni si concentrano su tre nomi: Rasmus Hojlund, Evan Ferguson e Richard Rios.

A centrocampo, con l’uscita imminente di Paredes direzione Boca Juniors, l’obiettivo principale è Richard Rios del Palmeiras. La Roma è disposta ad arrivare a un’offerta tra i 25 e i 28 milioni per accontentare il club brasiliano, forte del sì del giocatore. L’arrivo di Hojlund, attualmente al Manchester United, dipende da una possibile cessione di Dovbyk. Intanto è praticamente chiusa l’operazione Ferguson: l’attaccante del Brighton è pronto ad arrivare in prestito, con il solo via libera di Gasperini che manca per completare l’affare.