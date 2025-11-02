Dopo il pareggio del Napoli di ieri, la Roma, a sorpresa, ha la possibilità di andare al primo posto in solitaria. Per farlo, però, deve battere il Milan, avversario tutt’altro che semplice. Chi però è ambizioso nei confronti di questa Roma è Diego Perotti, che ha parlato così al Mediolanum Padel Cup, torneo del CUPRA FIP Tour. Ecco le sue parole: “Non è un caso che la Roma si ritrovi a lottare per salire da sola in cima alla classifica. Conosco bene Gasperini, so cosa può offrire. Oggi è uno dei top e può davvero fare la differenza. La partita di stasera può segnare il futuro”.

E sul doppio impegno campionato-Europa League: “Gasperini ha una rosa completa e ci sono tanti giocatori che possono essere titolari. Per me è il momento giusto per fare un passo in avanti e pensare a obiettivi più importanti, non solo alla qualificazione in Champions League”. Sul centravanti: “Considero sia Ferguson che Dovbyk attaccanti di livello e sono sicuro torneranno a segnare come sanno fare”.