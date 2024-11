Sono diversi i giocatori giallorossi ad essere partiti con le proprie nazionali, tra questi c’è anche Shomurodov. Nella serata di ieri ha disputato la sfida con il suo Uzebkistan contro il Qatar, per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Al 21′ del primo tempo, l’attaccante giallorosso ha lasciato il campo per un infortunio, si teme lesione muscolare. L’attaccante è di ritorno in Italia dove verrà valutato con gli esami strumentali.

Foto: [NIKOLAY DOYCHINOV] AFP via [Getty Images]