Roma, per la porta piace Areola. Raiola l’ha proposto a Tiago Pinto

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – Tra i ruoli da rinforzare per la Roma c’è anche quello del portiere. La prima pista è quella che porta a Rui Patricio, la seconda, invece, ad Alphonse Areola che questa stagione ha g iocato nel Fulham, ma che è di proprietà del PSG. Giocando con continuità ha ritrovato la brillantezza dei giorni migliori ed è stato eletto miglior giocatore della stagione della squadra londinese nonostante la retrocessione.

Tornerà in Francia anche se il Fulham ha un diritto di riscatto presente a 12,5 milioni di euro. La porta al PSG, però, è ben chiusa da Navas e Sergio Rico. Questa per la Roma può essere per davvero una grande occasione. Per 10 milioni può lasciare Parigi e anche l’ingaggio è sostenibile grazie al decreto crescita: ora guadagna 4,5 milioni di euro. Fa parte della scuderia di Raiola che ne ha parlato con Tiago Pinto. Può essere preso anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto.