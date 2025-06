Da domani la Roma potrà pensare anche al mercato in entrata. Tanti i nomi sul taccuino di Massara per rinforzare la squadra. Tra questi, si è aggiunto Kenneth Taylor, centrocampista dell’Ajax. Come riporta Sportmediaset, il numero 10 dell’Olanda Under 21 è finito nel mirino del DS della Roma, che proverà ad anticipare la concorrenza per il classe 2002. Nell’ultima stagione ha messo a referto 15 gol e 8 assist. Per lasciarlo partire, il club di Amsterdam chiede 20 milioni di euro.