Roma, per El Shaarawy confermata la lesione al flessore della coscia destra

Sirena di allarme in casa Roma anche per El Shaarawy. Il faraone dopo essere stato l’autore del gol nel match in trasferta contro il Monza, ha lasciato più il terreno di gioco per infortunio. Oggi il numero 92 si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra. El Shaarawy si aggiunge quindi alla lunga lista di indisponibili per Mourinho. Questo quanto riportato da Lorenzo Pes tramite Twitter.