Roma, Pellegrini vicino al rinnovo fino al 2025 con rimozione della clausola. Il club vuole annunciarlo a Natale

È una settimana turbolenta per Lorenzo Pellegrini dopo le polemiche del post Sassuolo per lo sfogo sui social. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, però, il centrocampista starebbe già pensando al futuro: si va verso il rinnovo di contratto con prolungamento fino al 2025 e la rimozione della clausola di 30 milioni di euro. La Roma vorrebbe annunciarlo a Natale ma per ora non c’è ancora la firma.