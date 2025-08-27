Roma, Pellegrini torna in gruppo: rientro sul campo ma futuro incerto

Lorenzo Pellegrini è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Dopo l’operazione al tendine del retto femorale della coscia destra, il capitano giallorosso ha svolto oggi il suo primo allenamento in gruppo. La notizia rappresenta una tappa importante nel percorso di recupero del centrocampista, fermo da settimane a causa dell’infortunio.

Tuttavia, il futuro di Pellegrini non è ancora scritto. Il mercato è agli sgoccioli e resta sul tavolo l’ipotesi di un addio. Stando a quanto riportata Filippo Biafora, perché accada, però, servirà un’offerta concreta, capace di convincere sia il giocatore che la società a separarsi proprio negli ultimi giorni della finestra estiva.

Un rientro che accende l’entusiasmo, ma che si intreccia con i rumors di mercato: Pellegrini torna protagonista, dentro e fuori dal campo.