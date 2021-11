Lorenzo Pellegrini resta in dubbio per la sfida di domani contro il Venezia. Il capitano, infatti, ha un’infiammazione al ginocchio sinistro e, come riportato da Sky Sport, non ha iniziato in gruppo l’allenamento di rifinitura. Le sue condizioni continueranno a essere monitorate, con Mourinho che potrebbe fornire ulteriori aggiornamenti direttamente in conferenza stampa alle ore 16:00.