Pagine Romaniste (G. Rufino) – La Roma si prende il derby e lo fa con la firma di Lorenzo Pellegrini, tornato decisivo nella stracittadina dopo un periodo complicato. Il capitano ha scelto il momento e il palcoscenico più importanti per rialzarsi: il suo gol non è solo il colpo che piega la Lazio, ma un segnale di rinascita personale, non il primo contro i biancocelesti che si rivelano la sua preda preferita in termini statistici, che può ridare alla squadra un leader vero nei momenti chiave.

La vittoria va oltre i tre punti. In un campionato che fin qui aveva regalato più dubbi che certezze, superare i rivali cittadini significa molto di più: è uno spartiacque psicologico, un’iniezione di fiducia e di autostima. Gasperini vede una squadra capace di soffrire, di restare compatta, di non perdere concentrazione nemmeno nei momenti più delicati, come quando il palo di Cataldi ha fatto tremare l’Olimpico. È stata anche una Roma aiutata dalla sorte, ma la fortuna aiuta gli audaci e i giallorossi hanno avuto il merito di non disunirsi.

C’è tanto da costruire ancora, ma questa giornata può segnare un punto di svolta. La Roma ritrova solidità, carattere e soprattutto un riferimento tecnico ed emotivo nel suo capitano. Non è un traguardo, ma un trampolino: se la scintilla accesa dal derby saprà trasformarsi in continuità, la stagione giallorossa può davvero avere dei risvolti decisivi.