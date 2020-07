Roma, Pellegrini lancia Zaniolo

Il Messaggero (A.Angeloni) – Proprio ora che stava dando cenni di ripresa Pellegrini si è fermato per la frattura del naso. I tempi di recupero si aggirano sulla decina di giorni e, bene che vada, il centrocampista giocherà la gara contro il Siviglia con la mascherina protettiva. Il naso è un punto delicato e bisognerà capire come Lorenzo reagirà all’uso della stessa mascherina: venerdì prenderanno le misure prima di riprendere gli allenamenti sabato. La sua eventuale assenza, o l’impiego non al 100%, peserà ancor di più per via della squalifica di Veretout che è di gran lunga il migliore di questa fase. Fonseca ha due partite per rilanciare Zaniolo alternandolo a Carles Perez. Se Pellegrini sarà a disposizione in coppa si dovrà abbassare al fianco di Diawara, altrimenti sarà Cristante a giocare davanti alla difesa. Il turnover in campionato verrà fatto in funzione della sfida con il Siviglia che ha dei problemi legati alla situazione Banega: gli spagnoli sono costretti ad allenarsi “isolati” per evitare contagi. Tornando a Zaniolo il massimo degli spezzoni che ha giocato è mezz’ora o poco più. Novanta li dovrà disputare proprio perchè Fonseca ha bisogno di capire se potrà giocare al 100% in Europa League.