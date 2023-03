Lorenzo Pellegrini è in dubbio. La presenza del capitano della Roma per la gara di domani sera (20:45) contro la Juventus non è certa. Il numero 7, infatti, è stato colto da una leggera sindrome influenza. Nella giornata di domani Pellegrini si sottoporrà al provino decisivo. Si cercherà di capire se ce la farà a giocare, anche dal primo minuto. Allo stato attuale, comunque, filtra ottimismo. Lo riporta Sky Sport.