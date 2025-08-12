Lorenzo Pellegrini prosegue il suo percorso di recupero e sta aumentando i carichi di lavoro sul campo. Infatti come riportato da Filippo Biafore de Il Tempo, il capitano giallorosso, reduce dall’operazione, punta a tornare presto a disposizione di Gasperini: già la prossima settimana potrebbe provare ad allenarsi con il resto del gruppo, con l’obiettivo di strappare una convocazione entro fine agosto. Le sensazioni sono positive, ma tutto dipenderà dalle risposte della gamba operata durante le prime sedute in squadra.