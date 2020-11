Roma, Pedro e Mkhitaryan. Quando i gol sono low cost

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Dan Friedkin se potesse scegliere farebbe sempre operazioni così. Operazioni a bassissimo costo, ma con un rendimento massimale. E come dargli torto vista l’importanza di Pedro e Mkhitaryan. Oltre ai gol, visto che i due sono anche i capocannonieri della squadra giallorossa con 4 gol. Pedro è arrivato in estate dopo che il suo contratto con il Chelsea si era di fatto concluso, da svincolato. Precisamente come Mkhitaryan che ha trovato l’accordo con l’Arsenal per la risoluzione del suo ultimo anno di contratto. L’unica spesa della Roma: i tre milioni di prestito girati all’Arsenal nella scorsa stagione. Sono belli a vedersi (più Pedro che ha un eleganza naturale nei movimenti) e sono efficaci (più l’armeno che sta distribuendo tanti assist). E segnano, cosa che nella Roma attuale pesa.