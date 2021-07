Roma, Pau Lopez a Trigoria per la riabilitazione fino al 17 luglio. Poi l’approdo al Marsiglia

Dopo aver concluso le visite mediche al Marsiglia, Pau Lopez è rientrato questa mattina a Trigoria. Nessun problema sulla trattativa, tanto che il suo agente ieri ha confermato il buon esito degli esami. Il portiere spagnolo è pronto per una nuova avventura, stavolta in terra francese, dove ritroverà Cengiz Under. Secondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi, il motivo del rientro è legato alla conclusione del percorso riabilitativo alla spalla che si protrarrà fino al 17 luglio. L’ex betis poi volerà per Marsiglia, pronto per firmare il nuovo contratto.

🚨 Questa mattina #PauLopez è rientrato in Italia e ora ha varcato i cancelli di Trigoria. Il portiere firmerà per il Marsiglia ma terminerà la riabilitazione alla spalla al Fulvio Bernardini fino al 17 luglio. #ASRoma #OM #OlympiqueMarseille pic.twitter.com/300cN3AvVc — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 8, 2021