Roma, passi in avanti per Ronaldo

Leggo (F. Balzani) – Al netto delle smentite scontate e delle inevitabili prese di distanza, le notizie sono state confermate. Tutte vere. Cristiano Ronaldo sta trattando con la Roma. Inizialmente in gran segreto, ora un po’ meno.

Il suo agente Mendes, dopo aver incassato il gradimento di CR7, ha contattato la Roma del suo Mourinho. La risposta giallorossa ovviamente è stata positiva, ma altrettanto ovviamente ci sono difficoltà economiche non indifferenti. Lo stipendio da oltre 23 milioni è un macigno che può essere però alleggerito da vantaggi fiscali e sponsor. Nessuna firma, come trapelato in alcune note vocali frutto di isterie estive.

È reale (anche se non semplice) invece la possibilità di vedere CR7 a Roma in un’operazione da cinema entro fine mese. Lo sanno anche i giocatori in entrata che proprio di fronte a questa ipotesi stanno spingendo ancora di più per venire a Trigoria.