La Roma in mattinata è partita da Fiumicino in direzione Perth. Con la squadra, in viaggio per l’Australia anche Aldair, Pizarro e Tonetto. Tanti Under, ma non i Primavera, presenti tra i convocati di De Rossi, come il giovane Almaviva. Out i Nazionali: da Lukaku a Celik, fino si convocati Azzurri.

https://x.com/OfficialASRoma/status/1795358342581518690