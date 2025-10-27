Prosegue la corsa ai biglietti per la prossima sfida di campionato tra Roma e Parma, in programma mercoledì 29 ottobre allo Stadio Olimpico. La società capitolina ha voluto richiamare l’attenzione dei tifosi, invitandoli a sostenere la squadra in un nuovo importante impegno di Serie A.

Come riportato dallo stesso club attraverso i propri canali ufficiali, sono ancora disponibili alcuni tagliandi per assistere al match contro i ducali. Un’occasione per riempire nuovamente gli spalti dell’Olimpico e spingere la squadra di Gasperini verso un’altra vittoria davanti al proprio pubblico. L’obiettivo è uno solo: trasformare lo stadio in una bolgia giallorossa per accompagnare la Roma in una serata che promette emozioni e spettacolo.