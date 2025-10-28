Cresce l’attenzione in vista della sfida tra Roma e Parma, in programma domani alle 18:30 allo Stadio Olimpico. Dopo gli episodi di tensione registrati nella gara d’andata, le autorità hanno deciso di adottare misure preventive per garantire la sicurezza dentro e fuori dall’impianto.

La Prefettura di Roma ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Parma, impedendo loro di assistere al match dalla Capitale. La decisione arriva su segnalazione del Questore di Roma, che ha richiamato alla memoria gli scontri avvenuti lo scorso febbraio, quando un gruppo di ultras emiliani aggredì alcuni sostenitori giallorossi nei pressi del Tardini.

Per questa ragione è stato deciso di innalzare il livello di vigilanza, limitando la trasferta ai soli tifosi ducali residenti in altre zone d’Italia, purché muniti di fidelity card del club emiliano. Una misura precauzionale che, seppur restrittiva, punta a evitare nuovi episodi di violenza e a garantire un clima sereno allo stadio.