Roma-Parma, silenzio stampa di Gasperini alla vigilia: niente conferenza pre-gara

Archiviata la preziosa vittoria per 0-1 sul Sassuolo al Mapei Stadium, decisa dal ritorno al gol di Paulo Dybala in campionato, la Roma guarda subito avanti al prossimo impegno. Mercoledì alle 18:30 all’Olimpico arriva il Parma, e i giallorossi si sono rimessi subito al lavoro già dalla mattinata di oggi.

La notizia che sorprende nell’immediato prepartita riguarda però Gian Piero Gasperini: l’allenatore giallorosso non terrà la tradizionale conferenza stampa della vigilia. Una scelta che rompe la consuetudine e che accende l’attesa per una sfida importante sia per la classifica, sia per confermare il momento positivo della squadra.

Dunque, Roma subito concentrata sul campo, senza passerella davanti ai microfoni: parola al lavoro, in attesa che a parlare siano solo i 90 minuti dell’Olimpico.