Ferguson torna titolare: nelle prime due partite aveva fatto bene, poi un calo. È stata una questione di adattamento al nuovo calcio, come spesso accade per i giovani stranieri?

“Non dimentichiamo che è un ragazzo del 2004, arrivato in un campionato difficile come quello italiano da appena due mesi. Il tempo di adattamento gli va certamente concesso. Era partito bene, poi ha avuto qualche acciacco fisico, è stato fuori e adesso rientra questa sera. Siamo fiduciosi che possa dare anche lui un grosso contributo”.

Dovessero continuare ad arrivare buoni risultati, la Roma potrebbe avere grandi ambizioni. In vista del mercato di gennaio, cosa potrebbe servire? Un grande acquisto o più operazioni di completamento?

“Intanto, considerare un grande acquisto nel mercato di gennaio è sempre complesso, perché i giocatori che stanno già facendo la differenza nelle loro squadre hanno costi ancora più alti. In un momento come questo, dove dobbiamo confrontarci con le restrizioni del fair play finanziario, non è semplice. Però è anche vero che da qui a gennaio ci sono tante partite, e da queste gare cercheremo di trarre indicazioni utili per capire come e se intervenire. Se sarà il caso, la nostra proprietà si farà trovare pronta, come ha sempre fatto”.