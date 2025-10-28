Pagine Romaniste (S. Fabbretti e G. Rufino) – Dopo la vittoria sul Sassuolo, la Roma di Gasperini ha ritrovato slancio e serenità, tornando in vetta alla classifica. Ora l’obiettivo è chiaro: tornare a vincere anche all’Olimpico, dove i giallorossi arrivano da tre sconfitte consecutive contro Lille, Inter e Viktoria Plzen. Una sfida che può segnare la svolta, contro un Parma in cerca di riscatto dopo un avvio di campionato altalenante.

Dopo il turnover offensivo visto con il Sassuolo, Gasperini è pronto a tornare al modulo tradizionale. In porta confermatissimo Svilar, protetto da Mancini e Ndicka, con Hermoso che dovrebbe completare il terzetto difensivo di destra. Sulle corsie, Celik agirà da quinto, mentre Wesley prenderà posto a sinistra. Ancora una bocciatura per Tsimikas, mentre Angelino resta ai box. In mediana si rivede la coppia Cristante–Koné, chiamata a garantire equilibrio e intensità. Davanti, Soulé tornerà titolare, con uno tra Pellegrini e Bailey a supporto di Paulo Dybala, faro della manovra offensiva.Dubbi di modulo anche per il tecnico spagnolo del Parma, intenzionato a tornare alla difesa a tre dopo l’esperimento a quattro contro il Como. Tra i pali spazio a Suzuki, con Delprato, Circati e Valenti in difesa. In mezzo al campo tanta densità: Lovik e Britschgi agiranno da quinti, Sorensen e Keità in posizione più centrale, mentre Bernabé avrà licenza di inventare sulla trequarti. In avanti, confermata la coppia Cutrone–Pellegrino.

DOVE VEDERE ROMA-PARMA

La partita fra Roma e Parma sarà trasmessa sia su Dazn che su Sky. Gli abbonati Dazn potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. I clienti Sky potranno vedere il match dell’Olimpico sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport. Visione possibile anche in streaming su SkyGo o Now.

ARBITRA CREZZINI. AL VAR AURELIANO.

Il match contro il Parma sarà diretto da Valerio Crezzini, Peretti e Zingarelli ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà La Penna. In sala VAR ci sarà Aureliano, coadiuvato da Maggioni nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

A disp.: Vasquez, Gollini, Hermoso, Ziolkowski, Ghilardi, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, El Shaaraawy, Baldanzi, Bailey, Dovbyk, Ferguson.

Diffidati: –

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: Angelino.

All.: Gasperini.

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita; Estevez, Sorensen; Bernabé; Cutrone, Pellegrino.

A disp.: Corvi, Rinaldi, Troilo, Valenti, Lovik, Begic, Hernani, Cremaschi, Estevez, Benedyczak, Djuric, Almqvist.

Diffidati: –

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: –

All.: Cuesta.