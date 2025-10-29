Roma-Parma, le probabili formazioni dei quotidiani: Dybala ancora falso nove, Soulé e Pellegrini titolari

Agganciare il Napoli in vetta alla classifica: è questo l’obiettivo della Roma di Gasperini, pronta a sfidare il Parma in un pomeriggio che può valere la testa del campionato. I giallorossi si presentano all’Olimpico con una certezza: Paulo Dybala guiderà ancora l’attacco nel ruolo di falso nove, mentre Dovbyk e Ferguson partiranno dalla panchina.

Tra i pali confermato Svilar, protetto dal trio difensivo Hermoso-Mancini-Ndicka. Sugli esterni, Celik resta avanti su Rensch per la fascia destra, mentre Wesley occuperà quella opposta. In mezzo al campo spazio a Koné e Cristante, chiamati a dare equilibrio e qualità. Dietro la “Joya”, il tecnico giallorosso rilancia dal primo minuto Soulé e Pellegrini, entrambi pronti a ispirare il tridente offensivo.

Ecco le probabili formazioni secondo i principali quotidiani sportivi:

La Gazzetta dello Sport – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.

Corriere dello Sport – Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.

Il Tempo – Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.

Il Messaggero – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.

Il Romanista – Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.

Tuttosport – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Konè, Tsimikas; Soulé, Pellegrini, Dybala.