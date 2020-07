Roma-Parma, le probabili formazioni. Cristante in difesa, Perez e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko

Pagine Romaniste – All’Olimpico va in scena Roma-Parma, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A 2019-2020. I giallorossi devono tornare alla vittoria per riprendersi dalle tre sconfitte consecutive contro Milan, Udinese e Napoli. L’ultima vittoria fu proprio nella Capitale, per 2-1 contro la Sampdoria il 24 giugno. Fonseca schiera i suoi di nuovo con la difesa a tre, dopo il timido risveglio contro i partenopei. Il modulo sarà il 3-4-2-1, con Pau Lopez in porta, Mancini, Cristante e Ibanez in difesa, Spinazzola e Kolarov sulle fasce, Villar e Veretout sulla mediana, Dzeko punta e dietro di lui Perez e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Zappacosta, Fazio, Bruno Peres, Villar, Zaniolo, Pastore, Diawara, Ünder, Perotti, Kalinic, Cetin.

Squalificati: -.

Diffidati: Cristante, Dzeko, Kluivert, Mkhitaryan, Santon.

Indisponibili: Jesus, Santon, Smalling.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Radu, Regini, Laurini, Dermaku, Pezzella, Grassi, Brugman, Barillà, Kurtic, Karamoh, Sprocati, Caprari, Siligardi.

Squalificati: -.

Diffidati: Brugman, Darmian, Grassi, Kucka, Laurini.

Indisponibili: -.

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Liberti-Gori.

IV: Pezzuto.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Del Giovane.