La Roma torna a sorridere davanti al proprio pubblico con una prova solida e convincente. Nella 9ª giornata di campionato, i giallorossi superano il Parma allo Stadio Olimpico e consolidano la loro crescita, frutto delle scelte tattiche di Gasperini che, ancora una volta, si rivelano decisive. La Roma ha mostrato equilibrio, intensità e una ritrovata capacità di colpire nei momenti chiave, qualità che hanno permesso di gestire la partita con maturità e lucidità.

Sugli scudi i due marcatori di giornata, Hermoso e Dovbyk, entrambi simboli di una squadra in ripresa e sempre più consapevole. Meno positiva invece la prestazione di Leon Bailey, chiamato a entrare dopo soli sei minuti per l’infortunio di Ferguson: il giamaicano, apparso in difficoltà, è stato poi sostituito dopo poco più di mezz’ora. Una vittoria importante, che dà fiducia all’ambiente e conferma il buon momento della squadra di Gasperini.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI



LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7, Hermoso 7, Mancini 6,5, Ndicka 6, Celik 6,5, Cristante 6, Koné 6,5, Wesley 6, Soulé 6, Dybala 7, Ferguson SV, Bailey 5, El Aynaoui 6, Dovbyk 6,5, Ghilardi SV, Rensch SV. All: Gasperini 6,5.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7, Hermoso 7,5, Mancini 6,5, Ndicka 7, Celik 6,5, Cristante 6,5, Koné 7, Wesley 6,5, Soulé 6, Dybala 7, Ferguson SV, Bailey 5, El Aynaoui 6,5, Dovbyk 7, Ghilardi SV, Rensch 5. All: Gasperini 7,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5, Hermoso 7, Mancini 6,5, Ndicka 6, Celik 6,5, Cristante 6, Koné 6, Wesley 6,5, Soulé 6, Dybala 6,5, Ferguson SV, Bailey 5, El Aynaoui 6, Dovbyk 7, Ghilardi SV, Rensch SV. All: Gasperini 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7, Hermoso 7, Mancini 6,5, Ndicka 6, Celik 6,5, Cristante 6,5, Koné 6, Wesley 6,5, Soulé 5,5, Dybala 7, Ferguson SV, Bailey 5, El Aynaoui 6, Dovbyk 7, Ghilardi SV, Rensch SV. All: Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5, Hermoso 7, Mancini 6,5, Ndicka 6, Celik 6, Cristante 6,5, Koné 7, Wesley 6, Soulé 6, Dybala 6,5, Ferguson SV, Bailey 4,5, El Aynaoui 6, Dovbyk 7, Ghilardi SV, Rensch 5. All: Gasperini 6,5

IL TEMPO



Svilar 7, Hermoso 7, Mancini 7, Ndicka 6,5, Celik 6, Cristante 6,5, Koné 6,5, Wesley 7, Soulé 6,5, Dybala 6,5, Ferguson SV, Bailey 4,5, El Aynaoui 6, Dovbyk 7, Ghilardi SV, Rensch SV. All: Gasperini 7