Roma-Parma, i convocati di Cuesta per la sfida dell’Olimpico

Il Parma ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati da Carlos Cuesta per Roma-Parma. Bernabé guiderà i compagni nella sfida di domani alle 18:30 allo Stadio Olimpico. Ecco la lista:
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiaye, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti.
Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 23 Hernani Jr, 24 Ordoñez, 65 Plicco, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 75 Cardinali, 78 Ciardi, 32 Cutrone, 30 Djurić, 9 Pellegrino.