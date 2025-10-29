Nonostante la vittoria contro il Parma, la serata dell’Olimpico non è stata del tutto positiva per la Roma. I giallorossi, infatti, devono fare i conti con il nuovo infortunio di Evan Ferguson, uscito dopo pochi minuti per un problema fisico.

L’attaccante irlandese è stato costretto a lasciare il campo al 7’ del primo tempo a causa di una distorsione alla caviglia, rimediata dopo un contrasto con il difensore ducale Valenti. Ferguson, scelto da Gian Piero Gasperini nell’undici titolare, ha provato a restare in campo ma il dolore lo ha costretto al cambio immediato.

Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore per capire se potrà essere a disposizione nella delicata sfida di campionato contro il Milan.