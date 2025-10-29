Alessandro Circati ha parlato a Sky Sport di Roma-Parma. Ecco le sue parole:

Il tuo entusiasmo è sempre un vantaggio o c’è qualche limite di inesperienza che si è avvertito in questo inizio di campionato?

“È una cosa bella che siamo tutti giovani: abbiamo tanta energia e tanto entusiasmo, molto simile al mister. Siamo una squadra molto unita, tutti amici, e anche in allenamento siamo come una grande famiglia. Lo dimostriamo anche in campo, perché lavoriamo tutti l’uno per l’altro. In più abbiamo giocatori con esperienza che ci danno una mano e aiutano chi ne ha meno”.