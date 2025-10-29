Roma-Parma, Cherubini: “Avere qualche infortunio di troppo ci condiziona”

Federico Cherubini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Roma-Parma. Le sue dichiarazioni:
Come sta andando questo miglioramento del Parma?
“Un organico che è cambiato molto, abbiamo una politica diretta sui giovani e ci vorrà molto ma ne siamo consapevoli”.
Come sta procedendo il lavoro sull’attacco? Essendo il peggior attacco del campionato.
“Aver fuori qualche giocatore sulla stessa zona di campo che sono a livello qualitativo molto importante un po’ ci condiziona, ma stiamo cercando di superarla e migliorarci il più possibile nella produzione offensiva”.
