Roma–Parma, arbitra Crezzini, esordio con i giallorossi: Aureliano al Var

La Roma entra nel countdown verso la sfida contro il Parma, in calendario mercoledì 29 ottobre alle 18.30 allo Stadio Olimpico. In attesa del fischio d’inizio, l’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per la nona giornata di Serie A 2025-26.

A dirigere il match sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena, che vivrà così la sua prima volta assoluta con la Roma in campo. Per il fischietto toscano esiste soltanto un precedente con il Parma, maturato proprio nel corso di questa stagione.

Sul fronte tecnologico, la regia del Var sarà affidata ad Aureliano, mentre a supporto ci sarà Maggioni come Avar. A completare la squadra arbitrale: Peretti e Zingarelli come assistenti e La Penna nel ruolo di quarto ufficiale di gara.