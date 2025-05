Roma, parla Ranieri: “Date tempo e fiducia, la scelta dell’allenatore sarà giusta”

In un momento di grande fermento per il futuro della Roma, anche una figura storica come Claudio Ranieri ha voluto dire la sua. Il tecnico, che ha appena concluso la sua ultima esperienza professionale in giallorosso, è intervenuto pubblicamente nel giorno del Premio Simpatia 2025, evento tenutosi in Campidoglio.

Ranieri ha lanciato un messaggio di fiducia alla piazza romanista, invitando alla pazienza in vista della nomina del nuovo allenatore. “L’allenatore sarà valido, ora ci serve tempo e fiducia”, ha dichiarato. Poi ha aggiunto: “Dobbiamo far bene ma sappiamo che c’è da lavorare. Vogliamo arrivare più in alto possibile e ci vuole tempo. Dateci fiducia e vedrete che alla fine avremo ragione”. Ecco le parole complete:

“Il Premio Simpatia non me l’aspettavo, chi ha pensato a me ha pensato a come sono in panchina e fuori, a come rispondo ai giornalisti. Noi entriamo dentro migliaia di case e dovremmo essere più sereni in quello che raccontiamo”.

Che scelta farete sull’allenatore?

“Sarà una scelta valida, ma la cosa più importante è che io ho smesso per dare al nuovo allenatore la possibilità. Con me non ci sarebbe stato un futuro, tanto vale iniziare prima e dargli l’opportunità di conoscere bene tutto, il sistema Roma e i tifosi. Dobbiamo far bene ma sappiamo che c’è da lavorare, vogliamo arrivare più in alto possibile e ci vuole tempo. Sono dentro la casa di Roma e gli inglesi, lo ripeto, dicono ‘Roma non è stata costruita in una notte’. Dateci fiducia e vedrete che alla fine avremo ragione”.

Gasperini può essere un’opportunità?

“Non voglio fare nomi, non mi piace farli. Andiamo avanti e vediamo quando il presidente vorrà dirlo”.