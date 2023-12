Roma, pari da quarto posto e la Curva Sud inneggia a Mourinho

La Repubblica (M. Juric) – La Curva Sud si è schierata ancora una volta con José Mourinho. Dopo i lungo coro dedicato all’allenatore portoghese durante Roma-Udinese, contro la Fiorentina è arrivato anche lo striscione. “Gli occhi inebriati di giallorosso, l’anima pervasa dal romanismo. José Mourinho romanista a vita”. Firmato Curva Sud. Grande, imponente e solitario. Issato al centro del settore, senza che le bandiere disturbassero la visione.

Dopo 15’ dall’inizio della partita, ancor prima che fosse stata portata a casa la vittoria contro i viola. Praticamente un atto d’amore, che va al di là del risultato. L’’ennesima presa di posizione del tifo romanista nei confronti dello Special One. Che non lo ha lasciato indifferente. Nonostante la partita fosse in pieno svolgimento, tra il gol di Lukaku e l’infortunio a Dybala.