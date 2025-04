Finisce in parità il derby della Capitale tra Roma e Lazio, con un 1-1 che lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre. Una gara intensa e combattuta, giocata a ritmi alti, che ha visto i biancocelesti passare in vantaggio all’inizio del secondo tempo con una rete di Romagnoli. La risposta della Roma è arrivata poco dopo con l’ispirato Matias Soulé.

Domani i giallorossi torneranno a Trigoria per una seduta di allenamento leggera, incentrata sul recupero per chi ha giocato e su lavoro tattico per il resto del gruppo. Martedì la squadra usufruirà di un giorno di riposo concesso da Claudio Ranieri, in vista del prossimo impegno di campionato contro il Verona in programma il 19 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico.