La stagione appena conclusasi per la Roma è stata “strana”, caratterizzata da alti e bassi. La vittoria per 2-0 a Torino ha segnato la sua chiusura. La stagione di Leandro Paredes riflette in parte le vicissitudini della squadra: stravolta dall’esonero di De Rossi, negativa sotto la guida di Juric e rigenerata con il ritorno di Ranieri.

Sotto la guida di Sir Claudio, Paredes è tornato a essere un elemento centrale nella Roma, tanto che molti tifosi sperano nella sua permanenza per la prossima stagione. Le parole di Paredes sl suo profilo Instagram dopo Torino-Roma lasciano pensare che questo desiderio potrebbe realizzarsi: “Chiudiamo l’anno con una vittoria! Si chiude una stagione difficile, strana ma in cui abbiamo inseguito i nostri obiettivi fino alla fine. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto per tutta la stagione. Ci vediamo l’anno prossimo! Forza Roma sempre”.