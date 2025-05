Il cerchio si stringe, l’Hunger Games per la panchina post-Ranieri si fa sempre più rovente e i nomi sono sempre di meno. Restano in lista Gasperini e Farioli e nelle ultime ore sono state aggiunte le quotazioni di Sarri e la pista estera Hutter. Ma la caccia al prossimo tecnico è un vero e proprio rebus che ogni ora si infittisce sempre di più.

La clamorosa novità di questa mattina, è quella di José Mourinho avvistato nella Capitale. Il portoghese è ripartito da Fiumicino alle ore 10:45 per fare ritorno in Turchia, scattando anche delle foto con alcuni tifosi. Al momento non c’è nessun contatto con la società.

Lo riporta Te la do io Tokyo.