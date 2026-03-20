Roma, orgoglio senza premio: cuore sì, ma la crisi resta

Pagine Romaniste (G. Rufino) – La Roma cade ancora, ma lo fa mostrando due facce: fragile e confusa quando subisce, orgogliosa quando reagisce. Sotto 1-3 contro il Bologna, i giallorossi hanno trovato la forza di rientrare in partita, dimostrando carattere in un momento complicato. Una reazione tutt’altro che scontata, che però non è bastata a evitare una sconfitta pesante, arrivata ancora una volta per mancanza di lucidità nei momenti chiave.

Il problema, ormai, sembra più profondo: la squadra fatica fisicamente e mentalmente, gli infortuni continuano a pesare e la brillantezza è solo un ricordo. Anche quando dà tutto, la Roma appare sempre in affanno, incapace di gestire le situazioni a proprio favore. E perdere così, dopo aver rimontato, rischia di lasciare strascichi pesanti soprattutto nella testa.

Ora il finale di stagione diventa un test di nervi. Partite come quella contro il Lecce, in piena lotta per salvarsi, possono diventare ancora più complicate. Perché in questo momento contano più le motivazioni che il valore, e la Roma dovrà ritrovare rapidamente certezze per non vedere sfumare anche gli ultimi obiettivi.