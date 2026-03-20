ULTIM'ORA
Roma, orgoglio senza premio: cuore sì, ma la crisi resta Trigoria, domani pomeriggio si riprendono gli allenamenti in vista del Lecce Roma-Bologna: scintille tra la Curva Sud e la squadra a fine partita: cosa è successo Gasperini: “Abbiamo fatto una partita sempre in rimonta nonostante avessimo fatto cose importanti. Un peccato aver fatto certi errori“ Italiano: “Prestazione straordinaria, vincere contro la Roma in uno stadio del genere sa di impresa” Pellegrini: “L’orgoglio te lo riempie vestire questa maglia. Dobbiamo ritrovare la forza, ma oggi è difficile“ Castro: “Abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo che venire qua non era facile” Cristante: “Siamo tutti delusi di essere usciti. Può esserci più stanchezza ma c’è poco da lamentarsi“ Roma-Bologna 3-4: giallorossi eliminati dall’Europa League Europa League, ammonizione per Celik: salta l’eventuale andata dei quarti di finale
NEWS
BREAKING

Roma, orgoglio senza premio: cuore sì, ma la crisi resta

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, orgoglio senza premio: cuore sì, ma la crisi resta

Pagine Romaniste (G. Rufino) – La Roma cade ancora, ma lo fa mostrando due facce: fragile e confusa quando subisce, orgogliosa quando reagisce. Sotto 1-3 contro il Bologna, i giallorossi hanno trovato la forza di rientrare in partita, dimostrando carattere in un momento complicato. Una reazione tutt’altro che scontata, che però non è bastata a evitare una sconfitta pesante, arrivata ancora una volta per mancanza di lucidità nei momenti chiave.

Il problema, ormai, sembra più profondo: la squadra fatica fisicamente e mentalmente, gli infortuni continuano a pesare e la brillantezza è solo un ricordo. Anche quando dà tutto, la Roma appare sempre in affanno, incapace di gestire le situazioni a proprio favore. E perdere così, dopo aver rimontato, rischia di lasciare strascichi pesanti soprattutto nella testa.

Ora il finale di stagione diventa un test di nervi. Partite come quella contro il Lecce, in piena lotta per salvarsi, possono diventare ancora più complicate. Perché in questo momento contano più le motivazioni che il valore, e la Roma dovrà ritrovare rapidamente certezze per non vedere sfumare anche gli ultimi obiettivi.

#asr #asroma #Bologna #Europa League #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180144 articoli

ARTICOLI CORRELATI