Roma, organico extralarge: sarà diviso in due

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Sarà un ritiro diviso a metà, quello della Roma. I circa 50 calciatori in organico, al netto dei nuovi arrivi, hanno costretto José Mourinho e la società a dividere il gruppo: da una parte c’è la necessità di far lavorare il portoghese con una rosa numericamente adeguata, dall’altra la volontà di mandare un messaggio a chi non fa parte del progetto.

Il 6 luglio a Trigoria ci saranno i calciatori “sicuri” e alcuni””sotto esame”. Non ci saranno, naturalmente, quelli impegnati nell’Europeo (gli azzurri, compreso Florenzi per cui si cerca una sistemazione, e i possibili nuovi arrivi), a cui spetta un mese di ferie dopo l’ultima partita giocata con la propria nazionale. Ci sarà poi un secondo gruppo composto dai tanti esuberi e dai molti giovani (tra cui Coric e Bianda) che rientreranno alla base. Antonucci, che nell’ultima stagione ha giocato nella Salernitana, sarà ceduto a titolo definitivo al Cittadella.