Roma, ora la Champions è in bilico: il ko di Como pesa più della classifica

Pagine Romaniste (G. Rufino) – La sconfitta contro il Como rappresenta molto più di uno stop per la Roma: è il segnale di una squadra che ha perso brillantezza e certezze nel momento decisivo della stagione. Dopo il pareggio allo scadere contro la Juventus, firmato da Federico Gatti, i giallorossi hanno smarrito continuità e ritmo, scivolando fino al sesto posto, a tre punti proprio dal Como quarto.

Al di là degli episodi arbitrali e degli infortuni che stanno limitando soprattutto il reparto offensivo, la sensazione è quella di una squadra sulle gambe e con poco movimento senza palla. Anche contro i lariani, infatti, la Roma ha sofferto l’intensità e la qualità del gioco avversario già in undici contro undici, confermando un calo più profondo, probabilmente sia fisico che mentale.

Ora la corsa alla Champions resta aperta, ma il margine di errore è praticamente finito. La squadra di Gian Piero Gasperini dovrà ritrovare energie e identità in fretta per evitare che questo passaggio a vuoto comprometta l’intera stagione. Il ko di Como può diventare un punto di svolta negativo o l’occasione per reagire: molto dipenderà dalla risposta nelle prossime settimane.