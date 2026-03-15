ULTIM'ORA
Roma, ora la Champions è in bilico: il ko di Como pesa più della classifica Serie A, Lazio-Milan 1-0: decide Isaksen la sfida dell’Olimpico Gasperini replica a Fàbregas: “Como forte, ma non stimo certi comportamenti” Roma, domani la ripresa a Trigoria: testa già al Bologna in Europa League Ghilardi: “I nostri obiettivi sono l’Europa League e il quarto posto” Diego Carlos: “La cosa più importante è continuare a competere e fare il meglio possibile per la squadra” Fabregas: “Gasperini? Io anche se l’altra squadra mi ha massacrato vado sempre a salutare” Gasperini: “Wesley? Non c’è niente, non entra neanche, si sposta addirittura. Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni” Diao: “Lavoriamo tanto con lo staff tecnico” Da Cunha: “Cerchiamo sempre di fare male alle altre squadre in ogni modo”
NEWS
BREAKING

Roma, ora la Champions è in bilico: il ko di Como pesa più della classifica

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 15/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, ora la Champions è in bilico: il ko di Como pesa più della classifica

Pagine Romaniste (G. Rufino) – La sconfitta contro il Como rappresenta molto più di uno stop per la Roma: è il segnale di una squadra che ha perso brillantezza e certezze nel momento decisivo della stagione. Dopo il pareggio allo scadere contro la Juventus, firmato da Federico Gatti, i giallorossi hanno smarrito continuità e ritmo, scivolando fino al sesto posto, a tre punti proprio dal Como quarto.

Al di là degli episodi arbitrali e degli infortuni che stanno limitando soprattutto il reparto offensivo, la sensazione è quella di una squadra sulle gambe e con poco movimento senza palla. Anche contro i lariani, infatti, la Roma ha sofferto l’intensità e la qualità del gioco avversario già in undici contro undici, confermando un calo più profondo, probabilmente sia fisico che mentale.

Ora la corsa alla Champions resta aperta, ma il margine di errore è praticamente finito. La squadra di Gian Piero Gasperini dovrà ritrovare energie e identità in fretta per evitare che questo passaggio a vuoto comprometta l’intera stagione. Il ko di Como può diventare un punto di svolta negativo o l’occasione per reagire: molto dipenderà dalla risposta nelle prossime settimane.

#asr #asroma #Champions League #como #Gasperini #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180051 articoli

ARTICOLI CORRELATI