TUTTOSPORT (Nicolò Schira) – Alta tensione in casa Roma. La sconfitta di Udine ha riportato in superficie le divergenze già emerse più volte negli ultimi mesi tra il direttore sportivo Ricky Massara e il tecnico Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo lunedì sera non le ha mandate a dire: “Bisogna mettersi d’accordo sugli obiettivi della Roma, perché c’è chi vuole arrivare tra le prime quattro e chi vuol fare l’Under 23, se si investono cifre importanti su Vaz e Venturino. Io lavoro con quello che mi viene dato”.

Una mossa fatta da Gasp per evidenziare pubblicamente ciò che avrebbe voluto nella campagna acquisti invernale e che invece non ha avuto. A partire dal goleador e uomo d’area di rigore da aggiungere a Malen. E invece di un bomber rodato è arrivato in giallorosso un talento di belle speranze come il classe 2007 Robinio Vaz. Oltretutto, per strapparlo al Marsiglia, sono stati investiti 25 milioni.

Pure per l’esterno sinistro (alla fine sfumato…) le idee erano differenti. Massara ha corteggiato a lungo Nicolò Fortini della Fiorentina, mentre Gasperini spingeva per Lorenzo Bernasconi, di tre anni più grande rispetto al collega viola. Tradotto: uno di maggior esperienza nei professionisti e tra l’altro affacciatosi in prima squadra all’Atalanta l’anno scorso proprio grazie al tecnico piemontese. Ecco perché negli ultimi giorni della finestra invernale la Roma ha bussato dalle parti di Zingonia, mettendo sul piatto 15 milioni per accaparrarsi il classe 2003.

Il nome di Bernasconi rimane però nei database di Trigoria, con la sensazione che la dirigenza romanista tornerà alla carica in estate. Intanto nei prossimi giorni i capitolini blinderanno due delle loro colonne. Fatta per i rinnovi fino al 2029 del centrale Gianluca Mancini e del mediano Bryan Cristante. Mancano solo le firme, attese entro la fine della prossima settimana. Tuttavia, l’intesa con Beppe Riso, l’agente dei due calciatori della nazionale italiana, è già stata raggiunta.