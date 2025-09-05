Oggi la Roma di Gian Piero Gasperini si è allenata la mattina al centro sportivo. L’allenamento odierno aveva lo scopo di monitorare, tramite lo staff, la condizione fisica dei giocatori e di provare alcune soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni dopo la sosta delle nazionali.

Dopo questa sessione di lavoro mattutina, Gasperini ha concesso alla squadra tre giorni di riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata per martedì pomeriggio. Pausa che permetterà ai giocatori di riposarsi e svagarsi per poi tornare con la massima intensità per affrontare i seguenti allenamenti prima del ritorno in campo.