Roma, oggi allenamento alle 17: ci sarà Dybala

Oggi è il grande giorno. È attesa l’ufficialità dell’arrivo alla Roma di Paulo Dybala. Nel pomeriggio la squadra sosterrà un allenamento alle 17 dopo l’amichevole, persa 3-2, di ieri contro lo Sporting Lisbona. Agli ordini di José Mourinho ci sarà anche la Joya. Ieri Dybala ha svolto lavoro individuale, programmato dallo staff atletico per fargli perdere un paio di chili in eccesso. Sabato la Roma sfiderà il Nizza nell’ultimo impegno del ritiro in Portogallo. Contro i francesi ci sarà anche Dybala.