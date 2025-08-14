La Roma ha presentato un’offerta a titolo definitivo per Jadon Sancho.

Secondo Fabrizio Romano, il club giallorosso avrebbe messo sul tavolo circa 20 milioni di sterline per convincere il Manchester United a cedere l’esterno offensivo inglese. L’operazione, se andasse in porto, rappresenterebbe un colpo di grande prestigio per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, che considera Sancho un rinforzo ideale per il proprio sistema di gioco.

Il Manchester United, dal canto suo, sta valutando l’offerta e dovrà decidere se accettare la proposta della Roma o attendere rilanci da altri club interessati. La trattativa, dunque, è entrata in una fase calda e potrebbe avere sviluppi già nei prossimi giorni.

Massara ha offerto ai Red Devils un prestito con obbligo di riscatto attivabile al raggiungimento di facili obiettivi. L’inglese da parte sua ha aperto alla Roma.