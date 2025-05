Ormai la situazione sembra chiara, la Roma dopo aver concluso il campionato nella serata di ieri sembra essere sicura sul profilo da portare in panchina per la prossima stagione. Il nome sembrerebbe proprio quello di Cesc Fabregas, con il quale la società avrebbe già un accordo verbale, ora c’è da chiarire col Como che vorrebbe lo spagnolo anche per la prossima stagione.

Ma occhio a eventuali colpi di scena , perché come rivelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico spagnolo avrebbe sul piatto un’offerta anche da parte del Milan e in caso di addio di Simone Inzaghi (che ha ricevuto una proposta dall’Al-Hilal in Saudi Pro League) anche l’Inter.