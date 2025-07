Con gli arrivi di Wesley e Ghilardi ormai alle battute finali, la Roma è pronta a concentrarsi sul prossimo tassello della campagna acquisti: l’attacco. La priorità è chiara e arriva direttamente da Gian Piero Gasperini, che già nei primi incontri con il direttore sportivo Ricky Massara e con il dirigente Ranieri ha indicato l’esigenza di un rinforzo offensivo ben preciso.

Secondo quanto riportato da Retesport, la dirigenza giallorossa è al lavoro per individuare una seconda punta, destra di piede e abile nel partire da sinistra, ideale per il gioco ad alta intensità e verticalità che Gasperini intende portare nella Capitale. Non si tratta di un semplice rincalzo, ma di un profilo capace di connettere centrocampo e attacco, attaccare lo spazio in profondità e creare superiorità numerica negli ultimi metri.

Massara si sta muovendo con grande discrezione, mantenendo il massimo riserbo sui nomi monitorati. Nessuna trattativa è emersa finora, a conferma della volontà del club di evitare concorrenze o rialzi improvvisi.

Non ci sono ancora segnali di un’accelerazione imminente, ma l’impressione è che la Roma abbia già messo gli occhi su un profilo ben definito e sia pronta a colpire al momento giusto.